В Днепропетровской области уничтожили 2 вражеские крылатые ракеты и дрон-разведчик
Киев • УНН
Бойцы воздушного командования «Восток» уничтожили 2 крылатые ракеты над Днепропетровщиной вечером. Утром они также сбили разведывательный беспилотник, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Над Днепропетровской областью уничтожили 2 вражеские крылатые ракеты вечером, утром также сбили разведывательный беспилотник, сообщил в Telegram в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Вечером бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной 2 крылатые ракеты. Утром же приземлили разведывательный беспилотник
Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети9 сентября 2024, 05:25 • 17605 просмотров