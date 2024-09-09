рф ночью ударила по Харькову и району, из-за обстрелов за сутки 1 погибшая и 16 пострадавших, в том числе и ребенок

российские войска в ночь на 9 сентября обстреляли Харьков и Харьковский район, обошлось без пострадавших, повреждены дома. В результате вражеских ударов за прошедшие сутки, 8 сентября, погибла одна женщина, еще 16 человек пострадали, среди которых 8-летний ребенок и 16-летний подросток. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

03-01 9 сентября г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела горел гараж, трава. Информация о пострадавших не поступала. Поврежден дом - написал Синегубов.

Также, по его словам, в Харьковском районе, в поселке Флоринка - бригада выезжала на проверку после обстрела. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены 4 частных дома.

В 06:45 в результате обстрела в Купянске повреждено частное домовладение. Тип оружия устанавливается.

Также Синегубов рассказал об обстрелах рф за прошедшие сутки:

09-40 Чугуевский р-н, Малиновская ТГ, вблизи с. Малиновка, Горела хвойная лесная подстилка на ориентировочной площади 9 Га.

11-03 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Грушевка. Горели конструктивные элементы здания. Получил ранения 16-летний парень.

12-56 Купянский р-н, г. Купянск. Пострадавшая 56-летняя, госпитализирована в медицинское учреждение.

14-05 Богодуховский р-н. Золочевская ОТГ, с. Березовка. Горела трава на площади 3 га и лесная подстилка на площади 3 га. Пострадал 59-летний мужчина.

14-10 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Высшее Соленое. Горела трава, кустарники на площади 1,5 га.

15-50 Богодуховский р-н, Золочевская ОТГ, с. Золочев. В результате обстрела горело нежилое помещение на площади 80.

Примерно в 15-30 Купянский р-н, с. Колодязное. В результате обстрела (предварительно РСЗО) горел дом. Информация о пострадавших не поступала.

17-20 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. В результате обстрела РСЗО горел дом на площади 100 м.кв. Пострадали 13 человек (среди которых один ребенок 8 лет - острая реакция на стресс), 1 человек погиб - 76-летняя женщина. Повреждены 28 частных домов, 4 гаража, 5 автомобилей.

19-48 Купянский р-н, Куриловская ОТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела одна комната в квартире и трава на кладбище на площади 1 га.

20-15 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горели хозяйственные постройки.

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