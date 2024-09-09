Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

В Купянске в Харьковской области в результате вражеской атаки дроном пострадали двое мирных жителей, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"По данным следствия, 9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по городу Купянск. Получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь пострадавшим", - говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным прокуратуры, 9 сентября ориентировочно в 3:00 вооруженные силы рф нанесли авиаудары по Харькову и пригороду. В Киевском районе города, как сообщается, повреждены частные домовладения, хозяйственные помещения, гараж, авто. Произошел пожар. На территории поселка Малая Даниловка Харьковского района повреждены жилые дома. Без пострадавших.

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"Из изъятых обломков правоохранителями предварительно установлено, что враг применил ФАБ-250 с УМПК", - указали в прокуратуре.