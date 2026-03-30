Враг штурмует Гришино в лоб – ВСУ сдерживают атаки и отбивают позиции
Киев • УНН
Российские войска перешли к атакам пехотой и легкой техникой в районе Гришино. Десантники 7 корпуса ДШВ отбивают штурмы и улучшают собственные позиции.
Российские войска не смогли обойти населенный пункт Гришино в Донецкой области и перешли к лобовым штурмам, используя пехоту и легкую технику. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, передает УНН.
Отмечается, что атаки продолжаются ежедневно. Оккупанты действуют небольшими пехотными группами, периодически привлекая квадроциклы и мотоциклы для быстрого продвижения.
Украинские подразделения удерживают оборону и не дают врагу продвинуться вглубь населенного пункта.
"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино", – говорится в сообщении.
В то же время украинские военные не только сдерживают атаки, но и улучшают свои позиции.
За последний период, как отмечают в ДШВ, враг потерял несколько позиций в самом населенном пункте.
Бои за Гришино остаются интенсивными, однако украинские силы продолжают контролировать ситуацию и отбивать попытки продвижения противника.
