Определенное количество россиян до сих пор остаются в центре Купянска. Речь идет о небольшой группе военных, которая находится, в частности, в районе разрушенной больницы. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Это вброс и довольно-таки интересный. Я не очень понимаю его практического смысла. Разве что могут спекулировать, потому что на самом деле некоторое количество россиян в городе Купянск непосредственно в центре города, они окружены под руинами больницы - подчеркнул чиновник.

Спикер уточнил, что численность этих военных невелика — примерно до одного отделения. Несмотря на это, они все еще продолжают находиться в городе.

Да, их там немного, да их там численность до отделения, скорее всего, но они там есть. Почему их "похоронили" заблаговременно – это большой вопрос. Могут быть варианты, что хотели как-то убрать тему Купянска из информационного потока. Или хотели бить по руинам больницы, но как-то неудобно это делать, когда, по официальной информации, там "герои обороняются". Возможно так, но дело в том, что они там до сих пор остаются в каком-то незначительном количестве – подчеркнул Трегубов.

Российское военное командование публично распространяет ложную информацию о поле боя. Это часть когнитивной войны для влияния на решения США относительно мирных переговоров.