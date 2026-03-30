Певна кількість росіян досі залишаються у центрі Куп’янська. Йдеться про невелику групу військових, яка перебуває, зокрема, в районі зруйнованої лікарні. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає УНН.

Це вкид і досить таки цікавий. Я не дуже розумію його практичного сенсу. Хіба що можуть спекулювати, бо насправді деяка кількість росіян у місті Куп'янськ безпосередньо у центрі міста, вони оточені під руїнами лікарні - підкреслив посадовець.

Речник уточнив, що чисельність цих військових невелика — приблизно до одного відділення. Попри це, вони все ще продовжують перебувати у місті.

Так, їх там небагато, так їх там чисельність до відділення, скоріш за все, але вони там є. Чому їх "поховали" завчасно – це велике питання. Можуть бути варіанти, що хотіли якось прибрати тему Куп'янська з інформаційного потоку. Або хотіли бити по руїнах лікарні, але якось незручно це робити, коли, за офіційною інформацією, там "герої обороняються". Можливо так, але справа у тім, що вони там досі залишаються у якійсь незначній кількості – наголосив Трегубов.

Російське військове командування публічно поширює неправдиву інформацію про поле бою. Це частина когнітивної війни для впливу на рішення США щодо мирних переговорів.