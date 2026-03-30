Ворог штурмує Гришине у лоб – ЗСУ стримують атаки та відбивають позиції

Російські війська не змогли обійти населений пункт Гришине на Донеччині і перейшли до лобових штурмів, використовуючи піхоту та легку техніку. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

Зазначається, що атаки тривають щоденно. Окупанти діють невеликими піхотними групами, періодично залучаючи квадроцикли та мотоцикли для швидкого просування.

Українські підрозділи утримують оборону та не дають ворогу просунутися вглиб населеного пункту.

"Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного", – йдеться у повідомленні.

Водночас українські військові не лише стримують атаки, а й покращують свої позиції.

За останній період, як зазначають у ДШВ, ворог втратив кілька позицій у самому населеному пункті.

Бої за Гришине залишаються інтенсивними, однак українські сили продовжують контролювати ситуацію та відбивати спроби просування противника.

