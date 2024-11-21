Враг продвигается на востоке: какие населенные пункты под угрозой - DeepState
Киев • УНН
По информации DeepState, оккупационные войска достигли успехов в районах Дарьино, Курахово и других населенных пунктов на востоке.
Враг продолжает наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Оккупационные войска продолжают продвигаться в нескольких точках на востоке Украины. По последним данным, силы противника достигли результатов в районах Дарьино, Курахово, а также в окрестностях Нижнего Клина и Кременного, Раздольного, Новодонецкого и Дальнего.
Напомним
По информации от Генштаба, агрессор совершил один ракетный удар, 61 авиационный обстрел с использованием 91 управляемой авиабомбы, более 560 атак дронов-камикадзе и более 3 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов различными типами вооружения.
DeepState: Оккупанты захватили Новую Ильинку и продвигаются на нескольких направлениях20 нояб. 2024, 02:50 • 16613 просмотров