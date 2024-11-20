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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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DeepState: Оккупанты захватили Новую Ильинку и продвигаются на нескольких направлениях

DeepState: Оккупанты захватили Новую Ильинку и продвигаются на нескольких направлениях

Киев  •  УНН

 • 2774 просмотра

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По DeepState, вражеские войска оккупировали село Новая Ильинка и достигли новых позиций возле Дальнего, Антоновки и Пустынки.

Агрессор оккупировал Новую Ильинку и продвинулся в нескольких направлениях на передовой. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Силы террористов продолжают активные наступательные действия в Донецкой области. По последним сообщениям, противник захватил населенный пункт Новая Ильинка, что находится на востоке Украины, и продолжает продвигаться в направлении других мест.

Оккупанты также достигли новых позиций возле населенных пунктов Дальнее, Антоновка и Пустынка. Кроме того, в районе Торецка отмечено улучшение позиций врага.

Напомним

По информации от Генштаба, за прошедшие сутки противник совершил 51 авиаудар, включая 78 кассетных бомб, а также более 600 атак дронов-камикадзе. Кроме того, враг совершил почти 3500 артиллерийских обстрелов по позициям украинских сил.

Противник захватил Ровнополь и продвинулись в семи населенных пунктах - DeepState15 нояб. 2024, 01:40 • 16231 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
reutersReuters
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donetskДонецк