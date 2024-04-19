Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

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Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
19 апреля: День подснежника, День чеснока
Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.
Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине
Польша подняла в воздух самолеты и начала процедуры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства из-за интенсивных российских ракетных ударов по Украине.
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана
Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов
В Днепре из-за ракетного обстрела были активированы системы противовоздушной обороны, а глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Произошел взрыв в Одессе
В Одессе прогремел взрыв.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели взрывы.
ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки
Системы противовоздушной обороны сбили 25 воздушных целей, приближавшихся к белгородской области, нанеся ущерб жилым домам, складам, автомобилям и другой инфраструктуре.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
В столице Украины и других областях объявлена воздушная тревога.
В Николаевской области зафиксирован полет ракеты на северо-запад
Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, направляющейся на северо-запад в Николаевской области.