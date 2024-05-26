Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

В воскресенье, 26 мая, российские войска обстреляли Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области. В результате этого погибли три человека, еще двое - ранены. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 26 мая оккупанты обстреляли г. Северск. В результате атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина. Кроме того, под прицел российской армии в очередной раз попал г. Часов Яр. От полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб мужчина 42 лет, который находился на улице. Получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. Предварительно, указанные населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.

Также войска государства-агрессора нанесли удар по г. Красногоровка. В результате попадания средств поражения погиб горожанин 46 лет, а 66-летний мужчина ранен. Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Часов Яр расположен в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута. Из населенного пункта эвакуировали всех детей. До полномасштабного российского вторжения в Украину в громаде проживали 13 тысяч жителей.

Северск расположен в тридцати километрах от захваченного в конце января 2022 года Соледара.

Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область