Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область

В Донецкой области оккупанты убили трех жителей. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

24 мая 2024 года вражеские войска совершили атаки на Донецкую область, в результате которых погибли трое местных жителей. Два человека были убиты в Северске, еще один человек погиб в Зеленом Поле.

Также в течение суток еще двое жителей области получили ранения в результате обстрелов.

Заметим, общее количество жертв среди гражданского населения Донетчины, вызванных российскими атаками, представлено без учета Мариуполя и Волновахи.

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