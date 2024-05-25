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Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область
В результате вражеских обстрелов Донецкой области 24 мая 2024 года трое жителей погибли и двое получили ранения.
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на востоке.
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и отель, но обошлось без жертв.
Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв
рф обстреляла несколько населенных пунктов в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе, но сообщений о жертвах или ранениях не поступало.
Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет
Вчера оккупанты трижды обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов, но, к счастью, обошлось без жертв.
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию
Вражеские ракетные удары нанесли материальный ущерб учебному заведению, автомобилям и прилегающим зданиям в Слободском районе Харькова, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1240 военнослужащих.
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА
За минувшие сутки враг 342 раза обстрелял 7 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 2 авиаудара, 112 беспилотников, 228 артиллерийских и ракетных обстрелов, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам
Охранника харьковского парфюмерного магазина приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он помогал российским войскам корректировать авиаудары, предоставляя информацию о местах дислокации украинских войск.
Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии
Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.