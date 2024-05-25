Троє цивільних загинули, двоє отримали поранення внаслідок російських атак на Донеччину
Київ • УНН
Унаслідок ворожих обстрілів Донецької області 24 травня 2024 року троє мешканців загинули та двоє отримали поранення.
На Донеччині окупанти вбили трьох жителів. Ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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24 травня 2024 року ворожі війська здійснили атаки на Донеччину, внаслідок яких загинули троє місцевих жителів. Двоє людей було вбито в Сіверську, ще одна людина загинула в Зеленому Полі.
Також протягом доби ще двоє жителів області отримали поранення внаслідок обстрілів.
Зауважимо, загальна кількість жертв серед цивільного населення Донеччини, спричинених російськими атаками, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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