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Ворог обстріляв Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр на Донеччині: троє людей загинули

Ворог обстріляв Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр на Донеччині: троє людей загинули

Київ • УНН

 • 81070 перегляди

У неділю, 26 травня, російські війська обстріляли Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

У неділю, 26 травня, російські війська обстріляли Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок цього загинули троє людей, ще двоє — поранені. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 26 травня окупанти обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка. Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці. Дістала поранення спини 54-річна місцева жителька. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Також війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено. Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1,  2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Часів Яр розташований за 15 кілометрів від захопленого російськими військами Бахмута. З населеного пункту евакуювали всіх дітей. До повномасштабного російського вторгнення в Україну у громаді проживали 13 тисяч жителів.

Сіверськ розташований за тридцять кілометрів від захопленого наприкінці січня 2022 року Соледара.

Троє цивільних загинули, двоє отримали поранення внаслідок російських атак на Донеччину25.05.24, 08:53 • 23406 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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