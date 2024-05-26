Ворог обстріляв Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр на Донеччині: троє людей загинули
Київ • УНН
У неділю, 26 травня, російські війська обстріляли Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинули три людини, ще двоє отримали поранення.
У неділю, 26 травня, російські війська обстріляли Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок цього загинули троє людей, ще двоє — поранені. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 26 травня окупанти обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка. Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці. Дістала поранення спини 54-річна місцева жителька. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.
Також війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено. Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Часів Яр розташований за 15 кілометрів від захопленого російськими військами Бахмута. З населеного пункту евакуювали всіх дітей. До повномасштабного російського вторгнення в Україну у громаді проживали 13 тисяч жителів.
Сіверськ розташований за тридцять кілометрів від захопленого наприкінці січня 2022 року Соледара.
Троє цивільних загинули, двоє отримали поранення внаслідок російських атак на Донеччину25.05.24, 08:53 • 23406 переглядiв