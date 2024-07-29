Киев • УНН
За неделю российские войска 56 раз обстреляли 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 191 взрыв. Около 20 человек обратились за медицинской помощью из-за атак, повреждена гражданская инфраструктура.
российские войска на прошлой неделе 56 раз ударили по 20 населенным пунктам Черниговской области, в результате чего прогремел 191 взрыв. Из-за атак рф около 20 человек обратились за медицинской помощью. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
За прошлую неделю враг 56 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксирован 191 взрыв. Противник нанес 21 авиационный удар
По его словам, в результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура и дома. Около 20 человек обратились за медицинской помощью.
Дополнение
В ночь на 26 июля российские беспилотники атаковали энергообъекты Укрэнерго, в частности, и в Черниговской области.