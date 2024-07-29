российские войска на прошлой неделе 56 раз ударили по 20 населенным пунктам Черниговской области, в результате чего прогремел 191 взрыв. Из-за атак рф около 20 человек обратились за медицинской помощью. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За прошлую неделю враг 56 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксирован 191 взрыв. Противник нанес 21 авиационный удар -написал Чаус в Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура и дома. Около 20 человек обратились за медицинской помощью.

Дополнение

В ночь на 26 июля российские беспилотники атаковали энергообъекты Укрэнерго, в частности, и в Черниговской области.