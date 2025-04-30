Враг, несмотря на заявления о прекращении огня, увеличил интенсивность боев, пытается выйти на админграницу Днепропетровской области - Сырский
Киев • УНН
Российские войска увеличили интенсивность боев, сосредотачивают усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону и выйти на админграницу Днепропетровской области. Сырский принял меры для усиления обороны.
Оккупанты значительно увеличили интенсивность боев, несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские войска сосредотачивают усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону и выйти на админграницу Днепропетровской области, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду в Telegram, пишет УНН.
Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области
По данным Главкома ВСУ, "с этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах".
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Сырский сообщил, что "в связи с указанной ситуацией" работал в бригадах, которые держат оборону на этом направлении. "Во время работы подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы", - указал Главком.
"Несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад. Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника. Спасибо нашим воинам за эффективность и профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.