Ворог попри заяви про припинення вогню збільшив інтенсивність боїв, намагається вийти на адмінкордон Дніпропетровщини - Сирський
Київ • УНН
Російські війська збільшили інтенсивність боїв, зосереджують зусилля на Покровському напрямку, намагаючись прорвати оборону та вийти на адмінкордон Дніпропетровщини. Сирський вжив заходів для посилення оборони.
Окупанти значно збільшили інтенсивність боїв попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, російські війська зосереджують зусилля на Покровському напрямку, намагаючись прорвати оборону та вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу у Telegram, пише УНН.
Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області
За даними Головкома ЗСУ, "з цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги".
Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 8274 перегляди
Сирський повідомив, що "у зв’язку із зазначеною ситуацією" працював у бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку. "Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", - зазначив Головоком.
"Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам за ефективність і професіоналізм. Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.