Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат
Киев • УНН
Противник не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31 для их массового применения, поэтому использует единичные ракеты для ударов по целям в Украине.
Оккупанты не имеют достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять, поэтому они применяют единичные ракеты для ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Если бы противник мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 у них недостаточно много, чтобы их массированно применять. У них есть своя цель - поразить какой-то объект. Эти ракеты направляются с самолетов тактической авиации. Когда идут обстрелы со стратегической авиации, то уже десятки ракет летят. Это уже совсем другая атака, цель которой поразить объекты, которые враг ставит своей целью
Дополнение
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследовали обломки ракет "Х-69", которые враг начал применять для ударов по Украине. "Х-69" - это модифицированная версия ракеты "Х-59".
"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" является квадратное сечение корпуса. Кроме того, в модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.
Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-594 марта 2024, 13:43 • 22457 просмотров
Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат
Противник не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31 для их массового применения, поэтому использует единичные ракеты для ударов по целям в Украине.
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