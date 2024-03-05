Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат

Оккупанты не имеют достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять, поэтому они применяют единичные ракеты для ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Если бы противник мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 у них недостаточно много, чтобы их массированно применять. У них есть своя цель - поразить какой-то объект. Эти ракеты направляются с самолетов тактической авиации. Когда идут обстрелы со стратегической авиации, то уже десятки ракет летят. Это уже совсем другая атака, цель которой поразить объекты, которые враг ставит своей целью - заявил Игнат, отвечая на вопрос, почему в последнее время враг применяет единичные ракеты для ударов по Украине.

Дополнение

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследовали обломки ракет "Х-69", которые враг начал применять для ударов по Украине. "Х-69" - это модифицированная версия ракеты "Х-59".

"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" является квадратное сечение корпуса. Кроме того, в модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.

Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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