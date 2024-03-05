Ворог немає достатньої кількості ракет Х-59 та Х-31, щоб масовано їх застосовувати - Ігнат

Окупанти не мають достатньої кількості ракет Х-59 та Х-31, щоб масовано їх застосовувати, тому вони застосовують поодинокі ракети для ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

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Якби противник міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 в них недостатньо багато, щоб їх масовано застосовувати. В них є своя мета - вразити якийсь об’єкт. Ці ракети направляються з літаків тактичної авіації. Коли йдуть обстріли зі стратегічної авіації, то вже десятки ракет летять. То вже зовсім інша атака, мета якої вразити об’єкти, які ворог ставить собі за мету