Ворог немає достатньої кількості ракет Х-59 та Х-31, щоб масовано їх застосовувати - Ігнат
Київ • УНН
Противник не має достатньої кількості ракет Х-59 та Х-31 для їх масового застосування, тому використовує поодинокі ракети для ударів по цілях в Україні.
Окупанти не мають достатньої кількості ракет Х-59 та Х-31, щоб масовано їх застосовувати, тому вони застосовують поодинокі ракети для ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Деталі
Якби противник міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 в них недостатньо багато, щоб їх масовано застосовувати. В них є своя мета - вразити якийсь об’єкт. Ці ракети направляються з літаків тактичної авіації. Коли йдуть обстріли зі стратегічної авіації, то вже десятки ракет летять. То вже зовсім інша атака, мета якої вразити об’єкти, які ворог ставить собі за мету
Доповнення
Фахівці Київського-науково-дослідного інституту судових експертиз вперше дослідили уламки ракет "Х-69", які ворог почав застосовувати для ударів по Україні. "Х-69" - це модифікована версія ракети "Х-59".
"Ракета повітряного базування "Х-69" − результат модифікації "Х-59МК2", її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників, номенклатура літаків-носіїв велика. Більш масовано такий тип зброї почав застосовуватися ворогом по території України з 2023 року. Характерною особливістю "Х-69" є квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальність застосування, швидкість польоту, бойова частина.
Обов’язковим етапом експертного дослідження стане аналіз матеріалів корпусу ракети, а також специфічної фольги, що розміщується під зовнішньою обшивкою бойової частини та ймовірно дозволяє при попаданні уражаючих елементів або будь-яких інших високошвидкісних елементів призвести до повітряного підриву ракети", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
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