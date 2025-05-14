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Враг нанес три авиаудара авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Российские войска нанесли три авиаудара по Константиновке, применив авиабомбы ФАБ-250. Повреждены админздания, склады и авто, есть раненый.

Враг нанес три авиаудара авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке: есть пострадавший

В Донецкой области Константиновка сегодня подверглась вражескому авиаудару, ранено гражданское лицо, повреждена инфраструктура, сообщил в среду начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook, пишет УНН.

Сегодня ближе к обеду город Константиновка подвергся очередному вражескому обстрелу. Противник нанес три авиаудара авиабомбами типа ФАБ-250, в результате чего пострадало одно гражданское лицо. Удар нанес значительные повреждения городской инфраструктуре

- написал Горбунов.

Со слов председателя ГВА, разрушены два административных здания, повреждены складские помещения. Также, по его словам, повреждены грузовой и легковой автомобили, находившиеся на территории поражения.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки двое погибших и семь раненых в результате ударов россии по мирным жителям Донетчины. За минувшие сутки полиция зафиксировала 2 631 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Войска рф атаковали 9 населенных пунктов. Повреждены 65 гражданских объектов, из них 61 жилой дом:

  • Бересток россияне накрыли из РСЗО «Смерч» - убили двух человек, повредили многоквартирный и 8 частных домов;
    • в Покровске в результате вражеских обстрелов травмированы три гражданских лица, разрушены 2 дома;
      • по Новоекономическому оккупанты ударили бомбой «КАБ-250» – ранили человека, повредили частный дом;
        • в Ильиновке в результате попадания дрона травмировано гражданское лицо;
          • на Васютинское россия сбросила авиабомбу «КАБ-250» - ранен человек, разрушениям подверглись 6 частных домов, автомобили;
            • в селе Золотой Колодец во время обстрела со стороны оккупационных войск травмировано гражданское лицо.
              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              Война
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