Враг нанес три авиаудара авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска нанесли три авиаудара по Константиновке, применив авиабомбы ФАБ-250. Повреждены админздания, склады и авто, есть раненый.
В Донецкой области Константиновка сегодня подверглась вражескому авиаудару, ранено гражданское лицо, повреждена инфраструктура, сообщил в среду начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook, пишет УНН.
Сегодня ближе к обеду город Константиновка подвергся очередному вражескому обстрелу. Противник нанес три авиаудара авиабомбами типа ФАБ-250, в результате чего пострадало одно гражданское лицо. Удар нанес значительные повреждения городской инфраструктуре
Со слов председателя ГВА, разрушены два административных здания, повреждены складские помещения. Также, по его словам, повреждены грузовой и легковой автомобили, находившиеся на территории поражения.
Дополнение
По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки двое погибших и семь раненых в результате ударов россии по мирным жителям Донетчины. За минувшие сутки полиция зафиксировала 2 631 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Войска рф атаковали 9 населенных пунктов. Повреждены 65 гражданских объектов, из них 61 жилой дом:
- Бересток россияне накрыли из РСЗО «Смерч» - убили двух человек, повредили многоквартирный и 8 частных домов;
- в Покровске в результате вражеских обстрелов травмированы три гражданских лица, разрушены 2 дома;
- по Новоекономическому оккупанты ударили бомбой «КАБ-250» – ранили человека, повредили частный дом;
- в Ильиновке в результате попадания дрона травмировано гражданское лицо;
- на Васютинское россия сбросила авиабомбу «КАБ-250» - ранен человек, разрушениям подверглись 6 частных домов, автомобили;
- в селе Золотой Колодец во время обстрела со стороны оккупационных войск травмировано гражданское лицо.