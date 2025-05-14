Враг нанес три авиаудара авиабомбами ФАБ-250 по Константиновке: есть пострадавший

В Донецкой области Константиновка сегодня подверглась вражескому авиаудару, ранено гражданское лицо, повреждена инфраструктура, сообщил в среду начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook, пишет УНН.

Сегодня ближе к обеду город Константиновка подвергся очередному вражескому обстрелу. Противник нанес три авиаудара авиабомбами типа ФАБ-250, в результате чего пострадало одно гражданское лицо. Удар нанес значительные повреждения городской инфраструктуре - написал Горбунов.

Со слов председателя ГВА, разрушены два административных здания, повреждены складские помещения. Также, по его словам, повреждены грузовой и легковой автомобили, находившиеся на территории поражения.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки двое погибших и семь раненых в результате ударов россии по мирным жителям Донетчины. За минувшие сутки полиция зафиксировала 2 631 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Войска рф атаковали 9 населенных пунктов. Повреждены 65 гражданских объектов, из них 61 жилой дом: