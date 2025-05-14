Ворог завдав три авіаудари авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці: є постраждалий

У Донецькій області Костянтинівка сьогодні зазнала ворожого авіаудару, поранено цивільну особу, пошкоджено інфраструктуру, повідомив у середу начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook, пише УНН.

Сьогодні ближче до обіду місто Костянтинівка зазнало чергового ворожого обстрілу. Противник завдав три авіаудари авіабомбами типу ФАБ-250, унаслідок чого постраждала одна цивільна особа. Удар завдав значних пошкоджень міській інфраструктурі - написав Горбунов.

Зі слів голови МВА, зруйновано дві адміністративні будівлі, зазнали ушкоджень складські приміщення. Також, з його слів, пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, які перебували на території ураження.

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу двоє загиблих і семеро поранених було внаслідок ударів росії по мирних жителях Донеччини. За минулу добу поліція зафіксувала 2 631 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф атакували 9 населених пунктів. Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 61 житловий будинок: