Ворог завдав три авіаудари авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська завдали три авіаудари по Костянтинівці, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Пошкоджено адмінбудівлі, склади та авто, є поранений.
У Донецькій області Костянтинівка сьогодні зазнала ворожого авіаудару, поранено цивільну особу, пошкоджено інфраструктуру, повідомив у середу начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook, пише УНН.
Сьогодні ближче до обіду місто Костянтинівка зазнало чергового ворожого обстрілу. Противник завдав три авіаудари авіабомбами типу ФАБ-250, унаслідок чого постраждала одна цивільна особа. Удар завдав значних пошкоджень міській інфраструктурі
Зі слів голови МВА, зруйновано дві адміністративні будівлі, зазнали ушкоджень складські приміщення. Також, з його слів, пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, які перебували на території ураження.
Доповнення
За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу двоє загиблих і семеро поранених було внаслідок ударів росії по мирних жителях Донеччини. За минулу добу поліція зафіксувала 2 631 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф атакували 9 населених пунктів. Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 61 житловий будинок:
- Бересток росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - вбили двох людей, пошкодили багатоквартирний і 8 приватних будинків;
- у Покровську внаслідок ворожих обстрілів травмовано трьох цивільних осіб, зруйновано 2 оселі;
- по Новоекономічному окупанти вдарили бомбою «КАБ-250» – поранили людину, пошкодили приватний будинок;
- в Іллінівці внаслідок влучання дрона травмовано цивільну особу;
- на Васютинське росія скинула авіабомбу «КАБ-250» - поранено людину, руйнувань зазнали 6 приватних будинків, автомобілі;
- у селі Золотий Колодязь під час обстрілу з боку окупаційних військ травмовано цивільну особу.