Ворог завдав три авіаудари авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці: є постраждалий

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України
13:18 • 286 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 22649 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
07:33 • 35419 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 61699 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 55831 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 64629 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 148062 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 61012 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 161613 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 88901 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярнi новини

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 74281 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 66274 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 60351 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 45952 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 41684 перегляди
Публікації

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 22675 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 42822 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 47079 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 61455 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 148079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 13186 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 18480 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 27321 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 55830 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 114216 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Ворог завдав три авіаудари авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці: є постраждалий

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Російські війська завдали три авіаудари по Костянтинівці, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Пошкоджено адмінбудівлі, склади та авто, є поранений.

Ворог завдав три авіаудари авіабомбами ФАБ-250 по Костянтинівці: є постраждалий

У Донецькій області Костянтинівка сьогодні зазнала ворожого авіаудару, поранено цивільну особу, пошкоджено інфраструктуру, повідомив у середу начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook, пише УНН.

Сьогодні ближче до обіду місто Костянтинівка зазнало чергового ворожого обстрілу. Противник завдав три авіаудари авіабомбами типу ФАБ-250, унаслідок чого постраждала одна цивільна особа. Удар завдав значних пошкоджень міській інфраструктурі

- написав Горбунов.

Зі слів голови МВА, зруйновано дві адміністративні будівлі, зазнали ушкоджень складські приміщення. Також, з його слів, пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, які перебували на території ураження.

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу двоє загиблих і семеро поранених було внаслідок ударів росії по мирних жителях Донеччини. За минулу добу поліція зафіксувала 2 631 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф атакували 9 населених пунктів. Пошкоджено 65 цивільних об’єктів, з них 61 житловий будинок:

  • Бересток росіяни накрили з РСЗВ «Смерч» - вбили двох людей, пошкодили багатоквартирний і 8 приватних будинків;
    • у Покровську внаслідок ворожих обстрілів травмовано трьох цивільних осіб, зруйновано 2 оселі;
      • по Новоекономічному окупанти вдарили бомбою «КАБ-250» – поранили людину, пошкодили приватний будинок;
        • в Іллінівці внаслідок влучання дрона травмовано цивільну особу;
          • на Васютинське росія скинула авіабомбу «КАБ-250» - поранено людину, руйнувань зазнали 6 приватних будинків, автомобілі;
            • у селі Золотий Колодязь під час обстрілу з боку окупаційних військ травмовано цивільну особу.
              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Війна
              Донецька область
              FAB-250
              Костянтинівка
              Brent
              $66.03
              Bitcoin
              $103,926.20
              S&P 500
              $5,902.12
              Tesla
              $335.92
              Газ TTF
              $34.91
              Золото
              $3,188.15
              Ethereum
              $2,606.93