Враг нанес семь авиаударов по Константиновке: повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый
Киев • УНН
Утром оккупанты нанесли 7 авиаударов по Константиновке, повредив АЗС и линию электропередач. В результате атаки один мирный житель получил ранения.
Оккупанты утром атаковали Константиновскую громаду. Семь авиаударов попали по территории города Константиновка, повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, передает УНН.
Три авиаудара пришлись за пределами города, 7 авиаударов попали по территории города Константиновка. Повреждены складские помещения и административные здания предприятий, АЗС, хозяйственные постройки, линия электросети ДТЭК. Ранено 1 гражданское лицо
По его словам, пострадавшему оперативно оказана домедицинская помощь парамедиками полиции на месте событий.
В результате обстрела из ствольной артиллерии под огонь попали частные дома, пострадавших на месте не обнаружено.
Сейчас ситуация в нашей громаде остается крайне опасной для гражданского населения. Ваша жизнь и безопасность – наивысший приоритет! Не медлите с решением, заранее позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных
Добавим
По данным полиции Донетчины, один человек погиб, еще двое получили ранения из-за вражеских обстрелов Донетчины. В течение суток полиция зафиксировала 3 469 ударов россии по линии фронта и жилому сектору.
Враг атаковал 11 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Покровск, Славянск, поселки Маяк и Новое, села Бойковка, Красноярское, Новый Донбасс, Александро-Калиново, Торец.
Разрушениям подверглись 34 гражданских объекта, из них 12 жилых домов.
Верующих в Донецкой области призвали не образовывать больших скоплений на Пасху18.04.25, 18:59 • 9368 просмотров