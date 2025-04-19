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Нью-Йорк Таймс

Враг нанес семь авиаударов по Константиновке: повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Утром оккупанты нанесли 7 авиаударов по Константиновке, повредив АЗС и линию электропередач. В результате атаки один мирный житель получил ранения.

Враг нанес семь авиаударов по Константиновке: повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый

Оккупанты утром атаковали Константиновскую громаду. Семь авиаударов попали по территории города Константиновка, повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, передает УНН.

Три авиаудара пришлись за пределами города, 7 авиаударов попали по территории города Константиновка. Повреждены складские помещения и административные здания предприятий, АЗС, хозяйственные постройки, линия электросети ДТЭК. Ранено 1 гражданское лицо 

- сообщил Горбунов.

По его словам, пострадавшему оперативно оказана домедицинская помощь парамедиками полиции на месте событий.

В результате обстрела из ствольной артиллерии под огонь попали частные дома, пострадавших на месте не обнаружено.

Сейчас ситуация в нашей громаде остается крайне опасной для гражданского населения. Ваша жизнь и безопасность – наивысший приоритет! Не медлите с решением, заранее позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных 

- резюмировал Горбунов.

Добавим

По данным полиции Донетчины, один человек погиб, еще двое получили ранения из-за вражеских обстрелов Донетчины. В течение суток полиция зафиксировала 3 469 ударов россии по линии фронта и жилому сектору.

Враг атаковал 11 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Покровск, Славянск, поселки Маяк и Новое, села Бойковка, Красноярское, Новый Донбасс, Александро-Калиново, Торец.

Разрушениям подверглись 34 гражданских объекта, из них 12 жилых домов.

Верующих в Донецкой области призвали не образовывать больших скоплений на Пасху18.04.25, 18:59 • 9368 просмотров

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