Враг нанес семь авиаударов по Константиновке: повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый

Оккупанты утром атаковали Константиновскую громаду. Семь авиаударов попали по территории города Константиновка, повреждены АЗС и линия электросети, есть раненый. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, передает УНН.

Три авиаудара пришлись за пределами города, 7 авиаударов попали по территории города Константиновка. Повреждены складские помещения и административные здания предприятий, АЗС, хозяйственные постройки, линия электросети ДТЭК. Ранено 1 гражданское лицо

По его словам, пострадавшему оперативно оказана домедицинская помощь парамедиками полиции на месте событий.

В результате обстрела из ствольной артиллерии под огонь попали частные дома, пострадавших на месте не обнаружено.

Сейчас ситуация в нашей громаде остается крайне опасной для гражданского населения. Ваша жизнь и безопасность – наивысший приоритет! Не медлите с решением, заранее позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных