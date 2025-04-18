Верующих в Донецкой области призвали не образовывать больших скоплений на Пасху
Киев • УНН
В Донецкой области в преддверии Пасхи храмы обследуют, а в праздник будут контролировать комендантский час. Верующих призывают не собираться большими группами и реагировать на тревоги.
Полиция Донецкой области призвала верующих не образовывать большие скопления на Пасху, передает УНН.
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Детали
Как сообщили в полиции, в преддверии праздника храмы обследуют на отсутствие взрывоопасных предметов, а на Пасху правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа и оказывать помощь в случае российских атак.
Для безопасности верующих сформированы дополнительные наряды полиции совместно с сотрудниками ГСЧС, СБУ, военной службы правопорядка. В постоянной готовности находятся группы парамедиков и "Белых ангелов", подразделения спецназначения.
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Ночные богослужения будут проходить за закрытыми дверями с участием только священников и лиц, проживающих на территории храмов.
Призываем жителей Донецкой области с пониманием отнестись к указанным мерам безопасности и вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги