Вірян на Донеччині закликали не утворювати великих скупчень у Великдень
Київ • УНН
У Донецькій області напередодні Великодня храми обстежать, а у свято контролюватимуть комендантську годину. Вірян закликають не збиратися великими групами та реагувати на тривоги.
Поліція Донеччини закликала вірян не утворювати великих скупчень у Великдень, передає УНН.
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Як повідомили у поліції, напередодні свята храми обстежать на відсутність вибухонебезпечних предметів, а у Великдень правоохоронці контролюватимуть дотримання комендантської години та надаватимуть допомогу в разі російських атак.
Для безпеки вірян сформовано додаткові наряди поліції спільно з працівниками ДСНС, СБУ, військової служби правопорядку. У постійній готовності перебувають групи парамедиків і "Білих янголів", підрозділи спецпризначення.
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Нічні богослужіння відбуватимуться за зачиненими дверима за участю лише священників і осіб, які мешкають на території храмів.
Закликаємо жителів Донеччини з розумінням поставитися до вказаних заходів безпеки та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги