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Вірян на Донеччині закликали не утворювати великих скупчень у Великдень

Київ • УНН

 • 6270 перегляди

У Донецькій області напередодні Великодня храми обстежать, а у свято контролюватимуть комендантську годину. Вірян закликають не збиратися великими групами та реагувати на тривоги.

Вірян на Донеччині закликали не утворювати великих скупчень у Великдень

Поліція Донеччини закликала вірян не утворювати великих скупчень у Великдень, передає УНН.

російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі, зокрема релігійним спорудам. Масове відвідування церков є вкрай небезпечним 

- наголосили правоохоронці.

Деталі

Як повідомили у поліції, напередодні свята храми обстежать на відсутність вибухонебезпечних предметів, а у Великдень правоохоронці контролюватимуть дотримання комендантської години та надаватимуть допомогу в разі російських атак.

Для безпеки вірян сформовано додаткові наряди поліції спільно з працівниками ДСНС, СБУ, військової служби правопорядку. У постійній готовності перебувають групи парамедиків і "Білих янголів", підрозділи спецпризначення.

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити16.04.25, 09:47 • 127384 перегляди

Нічні богослужіння відбуватимуться за зачиненими дверима за участю лише священників і осіб, які мешкають на території храмів.

Закликаємо жителів Донеччини з розумінням поставитися до вказаних заходів безпеки та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги 

- резюмували у поліції.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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