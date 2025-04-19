Ворог завдав сім авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено АЗС та лінію електромережі, є поранений
Київ • УНН
Вранці окупанти завдали 7 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши АЗС та лінію електропередач. Внаслідок атаки одна цивільна особа отримала поранення.
Окупанти ранком атакували Костянтинівську громаду. Сім авіаударів влучили по території міста Костянтинівка, пошкоджено АЗС та лінію електромережі, є поранений. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов, передає УНН.
Три авіаудари прийшлись за межами міста, 7 авіаударів влучили по території міста Костянтинівка. Пошкоджені складські приміщення та адміністративні будівлі підприємств, АЗС, господарські будівлі, лінію електромережі ДТЕК. Поранено 1 цивільну особу
За його словами, постраждалому оперативно надано домедичну допомогу парамедиками поліції на місці подій.
У результаті обстрілу зі ствольної артилерії під вогонь потрапили приватні будинки, постраждалих на місці не виявлено.
Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека – найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, заздалегідь подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних
Додамо
За даними поліції Донеччини, одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини. Протягом доби поліція зафіксувала 3 469 ударів росії по лінії фронту та житловому сектору.
Ворог атакував 11 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, селища Маяк і Нове, села Бойківка, Красноярське, Новий Донбас, Олександро-Калинове, Торець.
Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 12 житлових будинків.
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