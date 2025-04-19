Ворог завдав сім авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено АЗС та лінію електромережі, є поранений

Окупанти ранком атакували Костянтинівську громаду. Сім авіаударів влучили по території міста Костянтинівка, пошкоджено АЗС та лінію електромережі, є поранений. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов, передає УНН.

Три авіаудари прийшлись за межами міста, 7 авіаударів влучили по території міста Костянтинівка. Пошкоджені складські приміщення та адміністративні будівлі підприємств, АЗС, господарські будівлі, лінію електромережі ДТЕК. Поранено 1 цивільну особу

За його словами, постраждалому оперативно надано домедичну допомогу парамедиками поліції на місці подій.

У результаті обстрілу зі ствольної артилерії під вогонь потрапили приватні будинки, постраждалих на місці не виявлено.

Наразі ситуація в нашій громаді залишається вкрай небезпечною для цивільного населення. Ваше життя та безпека – найвищий пріоритет! Не зволікайте з рішенням, заздалегідь подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних