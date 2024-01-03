Враг нанес два удара по Харькову: есть информация о повреждении гражданской инфраструктуры
Российские удары ракетами С-300 по Харькову нанесли ущерб инфраструктуре, информации о жертвах нет.
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять общин, есть раненые
Российские войска обстреляли Великописаревскую общину в Сумах, вызвав 184 взрыва; один мирный житель получил ранения.
В Харькове раздаются взрывы: оккупанты наносят удары из Белгорода
Российские войска нанесли удары по Харькову из-под Белгорода, используя систему С-300.
Как работает шведский "Archer" в Донецкой области
Украинские силы в Донецке используют шведские артиллерийские системы "Арчер" для точных ударов по российским войскам; Швеция подтвердила поставку восьми единиц.
Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок
В результате российских обстрелов в Снигиревке пострадали жители, в том числе ребенок; местные службы реагируют и проводят ремонтные работы.
Продвижение Формулы мира и укрепление поддержки Украины: Кулеба дал поручение руководителям всех посольств и генконсульств
Министр иностранных дел Украины Кулеба призывает украинских дипломатов усилить продвижение украинских нарративов и обеспечить высокое международное внимание к российской агрессии.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток произошло 47 боевых столкновений
Генеральный штаб сообщил о 47 боевых столкновениях и различных ударах со стороны противника.
"Газпром" поставил новые рекорды по поставке газа в Китай
Газпром" перевыполнил контракт на поставку газа в Китай, поставив в 2023 году 22,7 млрд куб. м, установив суточный рекорд экспорта.
В Киеве восстановили теплоснабжение еще в 67 домах, пострадавших в результате атаки рф
Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал.
СБУ разоблачила блогеров, которые публиковали видео вражеских прилетов по Киеву 2 января
СБУ разоблачила четырех киевлян, которые снимали и публиковали видео с местами вражеских "прилетов" по Киеву 2 января, а также работу украинской ПВО. Видео с извинениями горе-блогеров обнародовала Служба безопасности Украины