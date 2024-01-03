Ворог завдав двох ударів по Харкову: є інформація про пошкодження цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Російські удари ракетами С-300 по Харкову завдали шкоди інфраструктурі, інформації про жертв немає.
Армія рф завдала по Харкову два удари. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо - ракетами С-300, передає УНН.
Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста
За його словами, служби продовжуть огляд місць ударів.
У Харкові лунають вибухи: окупанти завдають ударів із бєлгорода03.01.24, 22:52 • 39633 перегляди