У Харкові лунають вибухи: окупанти завдають ударів із бєлгорода
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по Харкову з-під Бєлгорода, використовуючи систему С-300.
Російські військові завдали ударів по Харкову з району російського бєлгорода. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає УНН із посиланням на Суспільне.
За словами Мельника, удари були завдані, попередньо, із ЗРК С-300.
Додамо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові лунають вибухи.
"Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" - повідомив Синєгубов.
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