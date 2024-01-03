У Харкові лунають вибухи: окупанти завдають ударів із бєлгорода

Російські військові завдали ударів по Харкову з району російського бєлгорода. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає УНН із посиланням на Суспільне.

За словами Мельника, удари були завдані, попередньо, із ЗРК С-300.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові лунають вибухи.

"Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" - повідомив Синєгубов.

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