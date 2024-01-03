У Повітряних силах зафіксували кілька груп ворожих "шахедів" на Миколаївщині
Київ • УНН
Ворожі безпілотники "шахед" зафіксовані у Миколаєві, на півдні України, повідомили у Повітряних силах.
У Повітряних силах повідомили про запуск ворожих дронів - кілька груп "шахедів" зафіксовано на півдні Миколаївщини, передає УНН.
Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини, прямують на північний захід
Крім того, за даними Повітряних силах, на Одещині – загроза застосування ударних БпЛА.
Додамо
За даними Повітряних сил, тривога на Харківщині пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області, рф.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - йдеться у повідомленні.