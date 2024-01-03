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У Повітряних силах зафіксували кілька груп ворожих "шахедів" на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 27690 перегляди

Ворожі безпілотники "шахед" зафіксовані у Миколаєві, на півдні України, повідомили у Повітряних силах.

У Повітряних силах повідомили про запуск ворожих дронів - кілька груп "шахедів" зафіксовано на півдні Миколаївщини, передає УНН.

Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини, прямують на північний захід 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних силах, на Одещині – загроза застосування ударних БпЛА.

Додамо

За даними Повітряних сил, тривога на Харківщині пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області, рф.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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