В Харькове раздаются взрывы: оккупанты наносят удары из Белгорода

Российские военные нанесли удары по Харькову из района российского белгорода. Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По словам Мельника, удары были нанесены, предварительно, из ЗРК С-300.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы.

"Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!" - сообщил Синегубов.