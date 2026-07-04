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Враг накапливает силы для новых массированных ударов, Украина усиливает ПВО - Сырский

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противник не отказывается от агрессивных планов и готовит новые удары. Силы обороны наращивают возможности ПВО, в июне уничтожено почти 5 тысяч дронов Shahed.

Враг накапливает силы для новых массированных ударов, Украина усиливает ПВО - Сырский

Враг не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после  комплексного совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам, передает УНН.

В то же время противник не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать возможности сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Это означает сохраненные жизни наших граждан и военнослужащих, защищенную критическую инфраструктуру, стабильную работу предприятий и безопасность украинских домов 

- сообщил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что несмотря на то, что враг продолжает ракетно-дроновый террор украинских городов и поселков, увеличивая долю реактивных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, Силы обороны Украины последовательно наращивают свои возможности.

Наш ответ — системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории — мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения. Могу утверждать, что Силы обороны Украины последовательно, как количественно, так и качественно, наращивают возможности в противодействии ударным БпЛА типа Shahed и другим беспилотникам этого класса. Ежемесячно увеличиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, повышаем уровень их подготовки и эффективность боевого применения 

- отметил Сырский.

По его словам, ощутимый результат дает создание центров оперативного взаимодействия и координации, обеспечивающих быстрое принятие решений и эффективное управление силами и средствами. В течение июня в целом уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных типов. Из них 55% поражено экипажами первого эшелона перехвата.

Продолжаем наращивать возможности четвертого эшелона перехвата.  К боевой работе все активнее привлекаются автоматизированные турели, которыми только за прошлый месяц уничтожено 26 средств воздушного нападения противника. Также разворачиваем сеть спотов дистанционного управления 

- добавил Сырский.

По его словам, продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования. 

Армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в июне уничтожила 338 воздушных целей. Для повышения эффективности ее применения продолжается оснащение боевых вертолетов новейшими ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

Дроны-перехватчики группировки сил и средств противовоздушной обороны Киева в июне уничтожили более 500 воздушных целей. В целом в столичном регионе в течение месяца было обезврежено более 600 вражеских средств воздушного нападения. Усиливаем также систему антидроновой защиты важных административных центров 

- резюмировал Сырский.

Украине в море нужна линия обороны с дронами-перехватчиками - Зеленский04.07.26, 21:55 • 1762 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине