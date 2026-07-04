Враг накапливает силы для новых массированных ударов, Украина усиливает ПВО - Сырский

Враг не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после комплексного совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам, передает УНН.

В то же время противник не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать возможности сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Это означает сохраненные жизни наших граждан и военнослужащих, защищенную критическую инфраструктуру, стабильную работу предприятий и безопасность украинских домов