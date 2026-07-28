Враг более 80 раз атаковал позиции Сил обороны, активные действия на трех направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Потаповка, Нескучное, Толстодубово, Коренек, Сопич, Рогозное, Горки, Бачевск, Волфино; на Черниговщине - Клюсы, Сеньковка, Набережное. Также враг нанес авиационный удар по городу Сумы - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы и осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики 11 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анискино, Амбарное.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Лимана, Озерного и в районах Новоселовки и Новомихайловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении нашими воинами отбиты четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Степановки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Матяшево. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Староукраинка, Цветково, Чарівное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

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