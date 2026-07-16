Враг более 50 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

$44.750.1451.070.13
ukenru
13:06 • 4384 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
11:10 • 14429 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
10:39 • 13073 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
09:15 • 22671 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
09:15 • 29104 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 26226 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 36253 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 44316 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 43710 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 80982 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4м/с
36%
748мм
Популярные новости
Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT16 июля, 05:23 • 39975 просмотра
Нефть дешевеет на фоне оценки рынком последствий возобновления ударов США по Ирану16 июля, 05:39 • 4974 просмотра
Директор ЦРУ: российские новобранцы живут на поле боя 20-30 минут16 июля, 08:12 • 25740 просмотра
Фракция "Слуга народа" единогласно проголосовала за пакет министров Кабмина, но без Минобороны и МИД - нардеп09:58 • 5700 просмотра
"На щите": в Украину вернули тела 501 погибшего11:59 • 11978 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 80988 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 51952 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 76606 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 55931 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 55152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Одесса
Великобритания
Харьков
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 36805 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 133656 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 170396 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 165547 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 146848 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
9К720 Искандер
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Шахед-136
Техника

Враг более 50 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

С начала суток российские оккупанты 54 раза атаковали позиции украинских войск. Наиболее активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях.

Враг более 50 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском и Покровском направлениях. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Как сообщили в Генштабе, сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Потаповка, Коренек, Рыжовка, Волфино, Горки, Бессаловка, Толстодубово, Уланово, Голышевское, Стецковка, Бунячино, Сопич, Нескучное, Кучеровка, Яструбщина; на Черниговщине – Богданово. Авиаударам подверглись Новые Вирки и Толстодубово.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Кутьковки, Хатнего. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево и  Новомихайловки. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Родинское, Гришино, Новоподгороднее и в сторону населенных пунктов Вольное,  Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса и Цветково.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, резюмировали в Генштабе. 

Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб16.07.26, 07:44 • 3074 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сумская область
Черниговская область
Украина