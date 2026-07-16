Враг более 50 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском и Покровском направлениях. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Как сообщили в Генштабе, сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Потаповка, Коренек, Рыжовка, Волфино, Горки, Бессаловка, Толстодубово, Уланово, Голышевское, Стецковка, Бунячино, Сопич, Нескучное, Кучеровка, Яструбщина; на Черниговщине – Богданово. Авиаударам подверглись Новые Вирки и Толстодубово.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Кутьковки, Хатнего. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево и Новомихайловки. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Родинское, Гришино, Новоподгороднее и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса и Цветково.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, резюмировали в Генштабе.

Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб