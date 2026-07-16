Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 15 июля российские войска потеряли 1340 солдат и 1801 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 составляют 1424620 человек.
За сутки 15 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1340 солдат и 1801 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1424620 (+1340) человек ликвидировано
- танков ‒ 12144 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24940 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 46019 (+66)
- РСЗО ‒ 1936 (0)
- средства ПВО ‒ 1492 (0)
- самолетов ‒ 437 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 411005 (+1801)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1919 (+12)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 120727 (+420)
- специальная техника ‒ 4420 (0)
- крылатые ракеты ‒ 4906 (0)
Данные уточняются.
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