Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб

$44.880.2151.200.14
ukenru
03:38 • 7456 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 18985 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 24867 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 36637 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 41172 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 27755 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 21750 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29390 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 31161 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 30271 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.8м/с
61%
749мм
Популярные новости
Зеленский на саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвал поддержать 21-й пакет санкций против рф15 июля, 20:06 • 3774 просмотра
Акции "газпрома" обновили 17-летний минимум из-за приостановки переговоров с Китаем15 июля, 21:40 • 9602 просмотра
Враг атаковал Киев баллистикой ночью 16 июля15 июля, 22:02 • 6280 просмотра
Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова15 июля, 23:06 • 11418 просмотра
Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов01:58 • 13248 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 36637 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 23148 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 41172 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 29259 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29390 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 22007 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 119900 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 157154 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 153186 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 135664 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Bayraktar TB2
NLAW

Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

За сутки 15 июля российские войска потеряли 1340 солдат и 1801 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 составляют 1424620 человек.

Российские войска потеряли 1340 солдат и более 1800 БПЛА за сутки 15 июля - Генштаб

За сутки 15 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1340 солдат и 1801 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1424620 (+1340) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12144 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24940 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 46019 (+66)
          • РСЗО ‒ 1936 (0)
            • средства ПВО ‒ 1492 (0)
              • самолетов ‒ 437 (0)
                • вертолетов ‒ 353 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 411005 (+1801)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1919 (+12)
                      • кораблей / катеров ‒ 34 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 120727 (+420)
                            • специальная техника ‒ 4420 (0)
                              • крылатые ракеты ‒ 4906 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 31 октября 2026 года.

                                Вслед за военным положением парламент продлил мобилизацию14.07.26, 13:17 • 3202 просмотра

                                Вадим Хлюдзинский

                                Война в Украине
                                Война в Украине
                                Украина