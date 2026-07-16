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Враг атаковал центр Сум "Молнией": повреждено административное здание, есть раненый

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по центральной части Сум. В результате атаки ранен один человек и повреждено административное здание.

Враг атаковал центр Сум "Молнией": повреждено административное здание, есть раненый

Армия рф атаковала "Молнией" центральную часть Сум, повреждено админздание, есть раненый. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Сегодня около 17:40 зафиксировано попадание, предварительно БпЛА типа "Молния", в центральной части Сум. По предварительной информации, ранение получил один человек. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь 

- сообщил Кобзарь.

По его словам, в результате удара повреждено административное здание.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территории и уточнение последствий вражеской атаки.

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Антонина Туманова

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