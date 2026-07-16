Враг атаковал центр Сум "Молнией": повреждено административное здание, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар БпЛА "Молния" по центральной части Сум. В результате атаки ранен один человек и повреждено административное здание.
Армия рф атаковала "Молнией" центральную часть Сум, повреждено админздание, есть раненый. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Сегодня около 17:40 зафиксировано попадание, предварительно БпЛА типа "Молния", в центральной части Сум. По предварительной информации, ранение получил один человек. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь
По его словам, в результате удара повреждено административное здание.
На месте работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территории и уточнение последствий вражеской атаки.
рф атаковала Сумы КАБами: одна попала в район с оживленным движением, есть погибшие и раненые15.07.26, 10:20 • 3764 просмотра