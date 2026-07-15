рф атаковала Сумы КАБами: одна попала в район с оживленным движением, есть погибшие и раненые

россия нанесла удар по Сумам утром 6 КАБами, в эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт, на данный момент известно о трех погибших, 7 раненых, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные удары, предварительно, по объектам инфраструктуры. На данный момент подтверждена гибель трех человек. Еще семеро ранены - написал Григоров.

По его словам, информация уточняется.

"В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", - подчеркнул Григоров.

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