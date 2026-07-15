В Сумах российские дроны ударили по АЗС, ранен водитель маршрутки
Киев • УНН
Российские дроны FPV и «Молния» атаковали АЗС в Заречном и Ковпаковском районах Сум. Ранен 63-летний водитель маршрутного такси, на одной заправке возник пожар.
В Сумах ночью и утром российские войска нанесли удары дронами по АЗС, есть раненый, произошел пожар, сообщил в среду глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.
Автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах Сум попали под удар российских FPV и "Молний" сегодня ночью и рано утром. Ранение получил 63-летний водитель пригородного маршрутного такси, с множественными тяжелыми травмами доставлен в больницу
По его словам, на одной из заправок в результате удара произошло возгорание, оно было локализовано. Повреждена инфраструктура АЗС.
Об ударе врага сообщил и и.о. мэра Сум Артем Кобзарь, указав, что задет жилой дом, был пожар.
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Глава Сумской ОВА Олег Григоров также сообщил, что по предварительным выводам специалистов, вечером российские войска обстреляли Сумы "из дальнобойной реактивной системы залпового огня с применением кассетного боевого элемента". "Это оружие враг применил против гражданского населения, атаковав район частной застройки. Повреждено не менее 10 домохозяйств. В результате атаки пострадали семеро жителей города", - сообщил Григоров.
Подростку с острой реакцией на стресс помощь оказали на месте. Четверо раненых остаются в больнице под наблюдением медиков, добавил он.
Он указал, что на территории зоны поражения обнаружили неразорвавшиеся боевые элементы. Специалисты обследовали местность и обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.
рф ударила, предварительно, кассетным боеприпасом по жилому сектору Сум, есть пострадавшие - ОВА14.07.26, 22:45 • 2944 просмотра