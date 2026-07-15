В Сумах российские дроны ударили по АЗС, ранен водитель маршрутки

$44.880.2151.200.14
ukenru
Эксклюзив
07:34 • 204 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
14 июля, 21:01 • 15258 просмотра
Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026Photo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 60405 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
14 июля, 13:43 • 47288 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
14 июля, 12:36 • 52622 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
14 июля, 12:05 • 34969 просмотра
Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца
14 июля, 10:24 • 32648 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
14 июля, 09:45 • 31893 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
14 июля, 08:59 • 27973 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
14 июля, 08:13 • 24886 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
70%
746мм
Популярные новости
Количество раненых в Сумах после удара РФ возросло до семи, двое в тяжелом состоянии14 июля, 22:05 • 11160 просмотра
Враг нанес комбинированный удар по Изюму в Харьковской области, есть пострадавшие и разрушенияPhotoVideo14 июля, 23:12 • 14502 просмотра
Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану15 июля, 00:19 • 14505 просмотра
"В стране никого не останется": Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае отказа от мирного соглашения15 июля, 01:27 • 7058 просмотра
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА04:15 • 15420 просмотра
публикации
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
Эксклюзив
07:34 • 186 просмотра
Как правильно хранить арбуз, чтобы ягода дольше оставалась свежей и безопасной14 июля, 19:28 • 22118 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 60388 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам14 июля, 12:36 • 52606 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto14 июля, 12:31 • 33084 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 104631 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 141846 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 138769 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 123317 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 203443 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Instagram
ТикТок
YouTube
Кх-59

В Сумах российские дроны ударили по АЗС, ранен водитель маршрутки

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Российские дроны FPV и «Молния» атаковали АЗС в Заречном и Ковпаковском районах Сум. Ранен 63-летний водитель маршрутного такси, на одной заправке возник пожар.

В Сумах российские дроны ударили по АЗС, ранен водитель маршрутки

В Сумах ночью и утром российские войска нанесли удары дронами по АЗС, есть раненый, произошел пожар, сообщил в среду глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.

Автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах Сум попали под удар российских FPV и "Молний" сегодня ночью и рано утром. Ранение получил 63-летний водитель пригородного маршрутного такси, с множественными тяжелыми травмами доставлен в больницу

- написал Кривошеенко.

По его словам, на одной из заправок в результате удара произошло возгорание, оно было локализовано. Повреждена инфраструктура АЗС.

Об ударе врага сообщил и и.о. мэра Сум Артем Кобзарь, указав, что задет жилой дом, был пожар.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Олег Григоров также сообщил, что по предварительным выводам специалистов, вечером российские войска обстреляли Сумы "из дальнобойной реактивной системы залпового огня с применением кассетного боевого элемента". "Это оружие враг применил против гражданского населения, атаковав район частной застройки. Повреждено не менее 10 домохозяйств. В результате атаки пострадали семеро жителей города", - сообщил Григоров.

Подростку с острой реакцией на стресс помощь оказали на месте. Четверо раненых остаются в больнице под наблюдением медиков, добавил он.

Он указал, что на территории зоны поражения обнаружили неразорвавшиеся боевые элементы. Специалисты обследовали местность и обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.

рф ударила, предварительно, кассетным боеприпасом по жилому сектору Сум, есть пострадавшие - ОВА14.07.26, 22:45 • 2944 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Сумы