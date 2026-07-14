рф ударила, предварительно, кассетным боеприпасом по жилому сектору Сум, есть пострадавшие - ОВА

Вечером 14 июля армия рф нанесла удар по жилому сектору на окраине Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса. Есть пострадавшие, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Вечером враг нанес удар по жилому сектору на окраине Сум. Предварительно – с применением кассетного боеприпаса. Есть пострадавшие. Информация об их состоянии уточняется. Повреждены частные жилые дома

По его словам, на улицах вблизи места удара могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Он добавил, что продолжается обследование территории, ликвидация последствий атаки и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Также этим вечером зафиксировано попадание вражеских беспилотников на территории Сумской общины. Под ударами – объекты гражданской инфраструктуры. Атака врага продолжается. Находитесь в безопасных местах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги