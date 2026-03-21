Враг атаковал село в Донецкой области – погибла женщина, 4 раненых, среди них подросток

В результате атаки БПЛА по селу Майдан в Донецкой области погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, среди них подросток. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

21 марта российская армия обстреляла село Майдан Краматорского района. Под огонь БпЛА "Ланцет" попала жилая застройка. В результате вражеской атаки погибла 63-летняя жительница - говорится в сообщении.

Еще четверо гражданских – мужчина 30 лет, женщины 52 и 65 лет, а также 15-летний парень получили телесные повреждения. С взрывными и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями, переломами, резаными ранами, ушибом и контузией пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь.

В районе попадания средств поражения повреждено 35 частных домовладений и автомобили".

