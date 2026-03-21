Ворог атакував село на Донеччині - загинула жінка, 4 поранених, серед них підліток
Київ • УНН
Російська атака БПЛА вбила 63-річну жінку та поранила чотирьох людей, включаючи підлітка. Пошкоджено 35 будинків та автомобілі у Краматорському районі.
Внаслідок атаки БПЛА по селу Майдан на Донеччині загинула жінка, ще четверо людей дістали поранень, серед них підліток. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
21 березня російська армія обстріляла село Майдан Краматорського району. Під вогонь БпЛА "Ланцет" потрапила житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинула 63-річна мешканка
Ще четверо цивільних – чоловік 30 років, жінки 52 і 65 років, а також 15-річний хлопець дістали тілесні ушкодження. З вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами, різаними ранами, забоєм і контузією постраждалих доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога.
В районі влучання засобів ураження пошкоджено 35 приватних домоволодінь та автомобілі".
