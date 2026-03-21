рф протягом дня понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину - двоє загиблих, пʼятеро поранених
Київ • УНН
Росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони безпілотниками. Двоє чоловіків загинули, а п'ятеро осіб, серед яких двоє дітей, поранені.
Російська армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, пʼятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що впродовж дня росіяни понад 30 разів атакували два райони області безпілотниками.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, магазини. Поранені п'ятеро людей. 55-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У лікарні й хлопці 7 та 18 років і 45-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 46-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно
У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя. Внаслідок російських ударів загинули двоє чоловіків.
