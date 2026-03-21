РФ в течение дня более 30 раз атаковала Днепропетровщину - двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы беспилотниками. Двое мужчин погибли, а пятеро человек, среди которых двое детей, ранены.
Российская армия атаковала Днепропетровщину. В результате обстрелов два человека погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение дня россияне более 30 раз атаковали два района области беспилотниками.
На Никопольщине пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины. Ранены пять человек. 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и парни 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. 46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно
В Синельниковском районе под ударом были Николаевская и Васильковская общины. Горели авто, поврежден дом. В результате российских ударов погибли двое мужчин.
Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, в городе могут быть перебои со светом21.03.26, 17:48 • 2526 просмотров