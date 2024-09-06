Враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области: 5 пострадавших, есть разрушения
Киев • УНН
В Днепропетровской области враг совершил атаку на Павлоград. Предварительно сообщается о 5 пострадавших и разрушениях. Из-за угрозы новых атак объявлена информационная тишина, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Днепропетровской области российские войска совершили атаку на Павлоград, предварительно известно о 5 пострадавших и разрушениях, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений
По его словам, "угроза сохраняется, поэтому информационная тишина". "До отбоя находитесь в укрытиях", - подчеркнул глава ОВА.
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