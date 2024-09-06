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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Серия взрывов в Павлограде: Воздушные силы предупреждали о скоростных целях

Серия взрывов в Павлограде: Воздушные силы предупреждали о скоростных целях

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:06  •  10316 просмотра

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В Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях с юга и Донетчины, призывая жителей немедленно искать укрытие.

В Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ряде скоростных целей в сторону города, сообщает УНН.

В Павлограде были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного".

Позже в городе снова прогремел взрыв.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога. 

Позже написали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области.

Также добавили о еще одной скоростной цели на Харьковщине, с вектором движения на Павлоград. 

"Павлоград немедленно в укрытие!", - добавили в ПС ВСУ. 

Над Украиной ночью сбили 27 "шахедов", враг атаковал ракетами Х-59 и Х-31П6 сентября 2024, 05:19 • 21532 просмотра

Татьяна Краевская

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