Серия взрывов в Павлограде: Воздушные силы предупреждали о скоростных целях
Киев • УНН
В Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях с юга и Донетчины, призывая жителей немедленно искать укрытие.
В Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ряде скоростных целей в сторону города, сообщает УНН.
В Павлограде были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного".
Позже в городе снова прогремел взрыв.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.
Позже написали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области.
Также добавили о еще одной скоростной цели на Харьковщине, с вектором движения на Павлоград.
"Павлоград немедленно в укрытие!", - добавили в ПС ВСУ.
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