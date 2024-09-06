Серия взрывов в Павлограде: Воздушные силы предупреждали о скоростных целях

В Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ряде скоростных целей в сторону города, сообщает УНН.

В Павлограде были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного".

Позже в городе снова прогремел взрыв.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.

Позже написали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области.

Также добавили о еще одной скоростной цели на Харьковщине, с вектором движения на Павлоград.

"Павлоград немедленно в укрытие!", - добавили в ПС ВСУ.

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