Серія вибухів у Павлограді: Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі
Київ • УНН
У Павлограді Дніпропетровської області пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі з півдня та Донеччини, закликаючи мешканців негайно шукати укриття.
У Павлограді Дніпропетровської області пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про низку швидкісних цілей у бік міста, повідомляє УНН.
У Павлограді було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Пізніше у місті знову пролунав вибух.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.
Пізніше написали про швидкісну ціль на Павлоград з Донеччини.
Також додали про ще одну швидкісну ціль на Харківщині, з вектором руху на Павлоград.
"Павлоград негайно в укриття!", - додали в ПС ЗСУ.
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