Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині: 5 постраждалих, є руйнування
Київ • УНН
У Дніпропетровській області ворог здійснив атаку на Павлоград. Попередньо повідомляється про 5 постраждалих та руйнування. Через загрозу нових атак оголошено інформаційну тишу, жителів закликають перебувати в укриттях.
У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку на Павлоград, попередньо відомо про 5 постраждалих та руйнування, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань
З його слів, "загроза зберігається, тому інформаційна тиша". "До відбою перебувайте в укриттях", - наголосив голова ОВА.
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