Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. 23 июня было совершено две атаки с помощью беспилотников. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 23 июня около 11:15 вблизи села дорожное оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на тракториста, когда тот работал в поле. Он госпитализирован со взрывной травмой и ранениями.

Также около 14:10 российские военные атаковала БПЛА коммунальное предприятие в Станиславской общине. Пострадали двое работников. Обоим мужчинам оказана медицинская помощь на месте.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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