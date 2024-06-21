Войска рф обстреляли два села на Херсонщине: пострадали три человека

Оккупационные войска рф в очередной раз атаковали села гигантское и Киндийка Херсонской области. В результате вражеского обстрела пострадали три человека. Об этом заявили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Детали

В частности, в поселке Киндийка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека.

У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение руки - резюмировали в ОВА.

Обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Также в поселке гигантское под удар врага попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки.

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