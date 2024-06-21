Війська рф обстріляли два села на Херсонщині: постраждало троє людей
Київ • УНН
Окупаційні війська рф вчергове атакували села Велетенське та Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей.
Окупаційні війська рф вчергове атакували села Велетенське та Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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Зокрема, у селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей.
У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки
Обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Також у селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.
Окупанти вбили жителя Херсона21.06.24, 17:07 • 28460 переглядiв