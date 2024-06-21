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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3640 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Війська рф обстріляли два села на Херсонщині: постраждало троє людей

Київ • УНН

 • 26751 перегляди

Окупаційні війська рф вчергове атакували села Велетенське та Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей.

Війська рф обстріляли два села на Херсонщині: постраждало троє людей

Окупаційні війська рф вчергове атакували села Велетенське та Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей. Про це  заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, у селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей.

У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки 

- резюмували в ОВА.

Обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися. 

Також у селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.

Окупанти вбили жителя Херсона21.06.24, 17:07 • 28460 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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