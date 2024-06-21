Окупанти вбили жителя Херсона
Київ • УНН
33-річний житель Херсона був убитий після отримання небезпечних для життя поранень в результаті обстрілу міста з боку росії.
Житель Херсону загинув у результаті обстрілу армії рф - отримав поранення, несумісні з життям. Про це повдіомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські війська вбили жителя Херсона. Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу міста поранення, несумісні з життям, отримав 33-річний чоловік
Голова ОВА також висловив співчуття рідним загиблого.
На Херсонщині збили ворожу ракету, через удари рф є загиблий і поранений21.06.24, 08:19 • 23332 перегляди